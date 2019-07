Chivas cierra plantel; ya no hay salidas ni llegadas

Siempre no. Todo estaba encaminado a que San Luis recibiera a Miguel Ponce, pero una reunión entre las principales cabezas, el presidente Amaury Vergara; el director deportivo, Mariano Varela y Tomás Boy, técnico rojiblanco, recapacitaron debido a la negativa que han tenido para contratar a un lateral izquierdo, así que determinaron quedarse como están.

Ya en el San Luis esperaban listos para darle la bienvenida al defensor, pero la directiva tapatía al ver que no había claridad en ninguno de los frentes que tenían abiertos, como Tigres para hacerse de los servicios de Jorge Torres Nilo, determinaron trabajar con lo que actualmente tienen.

Cabe señalar que ayer martes, al finalizar el entrenamiento matutino celebrado en las instalaciones de Verde Valle, Varela tras charla con el zurdo Ponce, le había dejado claro que estaba todo listo para que se fuera al San Luis, pero todo cambió en el transcurso de las horas. Se echó para atrás la negociación.

Puede decirse que la presentación de Antonio Briseño fue la última respecto a refuerzos para lo que viene y el "Jefe" Boy está claro que con lo que tiene, deberá trabajar para que el funcionamiento que busca, esté "aceitadito" para cuando arranque el torneo Apertura 2019.

Son tres los jugadores que buscarán quedarse el puesto de titular por izquierda, "Pocho", Alejandro Mayorga y Carlos Villanueva, si ninguno de los antes mencionados convence, entonces se estaría probando a Jesús Sánchez a perfil cambiado.

Tigres no cedió ante las propuestas del Guadalajara para hacerse de los servicios de Jorge Torres Nilo, negociación que se atoró cuando los felinos pidieron a cambio a Isaac Brizuela, mientras que los tapatíos ofrecían a Ponce en intercambio.