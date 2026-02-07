Chivas conserva aureola invicta

CIUDAD DE MÉXICO.- Más que nunca, el liderato del Clausura 2026 permaneció rojiblanco. Chivas dio un golpe de autoridad ante los Cañoneros de Mazatlán, apropiándose de la victoria (1-2) en tierras sinaloenses. Después del triunfo, los dirigidos por Gabriel Milito ya tienen la mirada puesta en el Clásico Nacional ante su acérrimo rival: las Águilas del América.

El superlíder general conservó su invicto, durante la Jornada 5 del actual certamen. Sin embargo, despidió a Luis Romo de la cancha porque sufrió una lesión que, en apariencia, parece un desgarre.

A Efraín Álvarez le bastaron 14 minutos para anotar de tiro libre directo. Un festejo rojiblanco que no tardó en acentuarse, gracias a que Armando González amplió la ventaja desde los once pasos. Lo cierto es que, desde el primer minuto, "La Hormiga" ilusionó con el esférico, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Pese a que, en ese momento, la desilusión pintó su rostro, rápidamente se recuperó cuando cobró la pena máxima en el Estadio El Encanto.

Aunque los Cañoneros de Mazatlán le metieron un susto al Rebaño Sagrado con un gol de Edgar Barcenas Herrera, no fue suficiente para impedir el dominio rojiblanco que se ha construido en las cinco fechas que se han disputado en el Clausura 2026.

De continuar con un ritmo ganador, a Chivas solamente le faltarían tres victorias más para igualar la racha de ocho triunfos consecutivos que consiguió en un lejano Bicentenario 2010.

En la otra cara de la moneda, Mazatlán continúa como el equipo sotanero del Clausura 2026. La tercera es la vencida, por lo que —en su tercer partido al mando— el estratega Sergio Bueno buscará que los Cañoneros rompan con su mala racha de cinco derrotas desde que inició el torneo.

En contraste, Chivas recibirá en el Estadio Akron la visita de unas Águilas del América que fueron golpeadas con el "adiós" de Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre en el lapso de una semana.

Xolos y Puebla no se hacen daño

Por su parte, en la frontera norte del país Xolos y Puebla se enfrentaron en el Estadio Caliente en un juego correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 Con México y que finalizó 0-0.

Xolos tendrá que ir a Toluca el próximo viernes en busca de lograr ahora sí su segunda victoria del torneo; mientras que Puebla recibirá a los Pumas en el Cuauhtémoc.