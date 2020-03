Chivas desoye a las autoridades y confirma que jugará con afición este sábado

El Estadio Akron, sí abrirá sus puertas a la afición a pesar de que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en conjunción con Pablo Lemus, Alcalde de Zapopan, se comunicaron con la directiva del Guadalajara para que el duelo de este fin de semana ante Rayados se jugara a puerta cerrada.

El conjunto de Chivas mencionó a través de un comunicado que sólo implementará medidas de higiene como prevención y atención al brote de coronavirus.

Chivas recibe a Rayados

El cuadro rojiblanco vive un gran momento, acumulando tres victorias consecutivas y estableciéndose en puestos de liguilla, camino por el cual buscan llegar a su primer objetivo. Sin embargo, aún no han podido ofrecer una imagen convincente en su totalidad, pues a pesar de ganar sus encuentros, han sufrido en la mayoría del torneo.

Rayados vive la otra cara de la moneda, pues el actual campeón del futbol mexicano vive una crisis en la liga, tras 9 fechas disputadas no conoce la victoria, pero sin dudas, llegar a la final de Copa le inyectó algo de esperanza al plantel para no irse en blanco este semestre.

A pesar de ser locales, el historial reciente no favorece al Rebaño. La última victoria de los rojiblancos en casa ante Rayados ocurrió en el Apertura 2016, a partir de ahí, registran dos descalabros al hilo.