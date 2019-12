Chivas enfrentará en amistoso al Tampico Madero

Las Chivas Rayadas de Guadalajara continúa con su preparación rumbo al Clausura 2020, ahora disputará su segundo amistoso ante Tampico Madero en tierras tapatías.

Tras la victoria ante Mérida por la mínima diferencia, Luis Fernando Tena seguirá con la búsqueda de su once inicial para el siguiente certamen, además de mantener el proceso de adaptación para los refuerzos.

Uriel Antuna es el único jugador del Rebaño que aún no podrá ver minutos ante la "Jaiba Brava", pues su estado contractual con la MLS termina el 31 de diciembre del presente año, por lo que su debut con la casaca rojiblanca será hasta el amistoso frente a Necaxa, el 4 de enero en Aguascalientes.

Una duda más se encuentra en Jesús Molina. El capitán aún no se recupera al cien por ciento de las molestias que le aquejaron desde la victoria del Guadalajara ante Veracruz, por lo que el juvenil Eduardo Torres podrá ver minutos de nueva cuenta.

Tras la victoria ante Mérida, el estratega del Rebaño declaró que esperan poder jugar con un once titular al menos 60 minutos, recordando que ante los Venados jugó con dos equipos diferentes, uno cada 45 minutos.