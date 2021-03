Chivas está en deuda con la afición: Amaury Vergara

Amaury Vergara lanzó un mensaje en sus redes sociales horas después del Clásico Nacional que el Guadalajara perdió 0-3 en el estadio Akron.

El propietario del cuadro Rojiblanco catalogó como "desastre" la actuación del equipo ante el América. Además, recalcó que no hubo el compromiso que exige la institución al no estar a la altura de un partido como el que perdieron el domingo por la noche.

En la misma publicación, Vergara expresó que están en deuda con los aficionados de las Chivas.

El partido de ayer domingo fue un desastre. @Chivas no estuvo a la altura del clásico ni mostramos el compromiso que exige el Guadalajara. Estamos en enorme deuda con nuestra afición.

El Clásico Nacional fue sólo para el América, club que se llevó los tres puntos de la casa del Guadalajara en el partido de la Jornada 11 del Guardianes 2021. Henry Martín anotó dos goles y Sebastián Córdova sentenció el marcador con uno más para el triunfo de los capitalinos.