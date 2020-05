Chivas golea al Necaxa y mantiene esperanza de entrar a liguilla

El Guadalajara no se rinde y mantiene el sueño de la Liguilla. Con Fernando Beltrán –el mejor representante rojiblanco hasta el momento– en los controles, las Chivas vencieron 5-1 al Necaxa de Carlos Guzmán.

El canterano del Rebaño no tuvo complicaciones para llevarse los tres puntos y colocar al Guadalajara dentro de los mejores cinco de la eliga MX.

Beltrán marcó dos goles en el primer tiempo y dominó por completo a Guzmán, quien no sabía lo que sucedía. Para el arranque del complemento, el rojiblanco marcó el tercero a su favor.

A pesar de que el hidrocálido hizo su gol de la honra, el representante del Rebaño liquidó sus aspiraciones con otro par, para firmar la goleada sobre el Necaxa. Con 18 puntos, el Necaxa todavía aspira a un lugar en la fase final, mientras que el Guadalajara busca colarse entre los mejores cuatro.