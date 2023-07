Chivas habría ‘plantado’ a Pulido

Chivas se encuentra enfocado en lo que sucederá a partir del próximo 21 de julio cuando inicie el nuevo de la Leagues Cup 2023. Mientras el conjunto de Veljko Paunovic confirma la lista de jugadores para el torneo, en Guadalajara habrían tomado esta drástica decisión con Alan Pulido.

La necesidad de un centro atacante con gol es imperiosa para el equipo Rojiblanco debido a que no ha podido tener un goleador nato en esa posición. Es por esto, que Fernando Hierro no ha parado de ir tras un nueve natural que viva un buen momento.

Es por esto que el apuntado ha sido Alan Pulido, quien no ha parado de anotar goles desde que regresó de su lesión. Sin embargo, lo que parecía una eminente llegada del último campeón de goleo del Rebaño Sagrado parece haber cambiado en las últimas horas.

Según Jesús Hernández, Chivas ha dejado de contactarse con el delantero y que todo indica que renueva con Sporting Kansas City. “Me cuenta el entorno de Alan que no lo han buscado. Previo al partido de Chivas vs. León, la gente del Rebaño Sagrado dejó de buscar a Pulido. A fecha de hoy ya no han buscado a Pulido”, reportó el periodista.

Y agregó: “En Chivas le habían dicho ‘vamos a firmar el precontrato’, pues no. Como Chivas arrancó bien y Marín arrancó bien, titular, llenando los zapatos del delantero, mucho mejor que Daniel Ríos, en Chivas han soltado a Alan Pulido”. Por último, lo que termina de tentar al atacante es lo económico. “Kansas City le han dicho a Alan que va ser Top 10 de salario de la MLS. Kansas City le va a ofrecer un aumento de salario si renueva y lo va a hacer Top 10“, cerró Hernández.