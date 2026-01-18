Chivas mantiene el paso perfecto

México.- El camino es muy largo aún, pero estas Chivas dejaron otra prueba de que son una realidad. El "Rebaño" de Gabriel Milito se impuso (2-1) al Querétaro en el Estadio Akron para mantener el paso perfecto con tres victorias de tres posibles.

Pachuca, FC Juárez y esta vez fueron los "Gallos Blancos". Tres víctimas que han quedado en el camino perfecto del conjunto rojiblanco.

Armando González (35´) con su segundo tanto en este naciente Clausura 2026 y Roberto Alvarado (61´) fueron los autores de los goles que le dieron la victoria al equipo tapatío.

Tal vez, de los tres equipos a los que ha enfrentado el Guadalajara, los "Gallos Blancos" fueron el que menos peligro representaba, pero fueron los que rompieron su portería invicta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mateo Coronel al minuto 81 acercó a los visitantes, luego de aprovechar un balón que regaló el portero Raúl Rangel. El delantero argentino se quitó al "Tala" y puso el tanto para los queretanos.

El Guadalajara sigue en plan grande; sin embargo, los "Gallos Blancos" dieron una muestra de que bajar la intensidad en las segundas partes podría costarles. Chivas selló su tercera victoria y por ahora sueñan en grandes junto a su afición.

El domingo 1 de febrero el Rebaño visitará al Atlético de San Luis; el Querétaro recibirá a los "Tuzos" del Pachuca.