Chivas mantiene el paso perfecto

Por El Universal

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Chivas mantiene el paso perfecto

México.- El camino es muy largo aún, pero estas Chivas dejaron otra prueba de que son una realidad. El "Rebaño" de Gabriel Milito se impuso (2-1) al Querétaro en el Estadio Akron para mantener el paso perfecto con tres victorias de tres posibles.

Pachuca, FC Juárez y esta vez fueron los "Gallos Blancos". Tres víctimas que han quedado en el camino perfecto del conjunto rojiblanco.

Armando González (35´) con su segundo tanto en este naciente Clausura 2026 y Roberto Alvarado (61´) fueron los autores de los goles que le dieron la victoria al equipo tapatío.

Tal vez, de los tres equipos a los que ha enfrentado el Guadalajara, los "Gallos Blancos" fueron el que menos peligro representaba, pero fueron los que rompieron su portería invicta.

Mateo Coronel al minuto 81 acercó a los visitantes, luego de aprovechar un balón que regaló el portero Raúl Rangel. El delantero argentino se quitó al "Tala" y puso el tanto para los queretanos.

El Guadalajara sigue en plan grande; sin embargo, los "Gallos Blancos" dieron una muestra de que bajar la intensidad en las segundas partes podría costarles. Chivas selló su tercera victoria y por ahora sueñan en grandes junto a su afición.

El domingo 1 de febrero el Rebaño visitará al Atlético de San Luis; el Querétaro recibirá a los "Tuzos" del Pachuca.

