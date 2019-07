"Chivas no es parámetro en la Liga MX", afirma Miguel Herrera

No sólo los malos resultados acompañan a Chivas previo al arranque del Apertura 2019, también los comentarios del técnico de acérrimo rival aparecen en el peor momento para el 'Rebaño' antes de arrancar una nueva temporada.

Para Miguel Herrera, técnico de las Águilas del América, el Guadalajara no es parámetro en la Liga MX a pesar de estar disputando la International Champions Cup.

"Es un parámetro (mediático) y por eso los llevan (a los Estados Unidos) para llenar estadios, pero no es parámetro (en Liga MX) por lo que están pasando", explicó en entrevista para ESPN.

Además el "Piojo" mencionó que Chivas sigue siendo un rival importante dentro del futbol mexicano aún con su mal paso, esto por la cantidad de seguidores que tienen en el país.

"En el torneo en México sí (son importantes), porque es el equipo que más gente tiene en volumen de seguidores junto con América", mencionó Herrera.