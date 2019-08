Chivas piensa en Liguilla, no en descenso

Este sábado las Chivas buscarán retomar la senda del triunfo al recibir en el estadio Akron al cuadro del Atlético de San Luis en partido correspondiente a la jornada cuatro.

Tras la victoria sobre el equipo del Santos Laguna a mitad de semana en el torneo de Copa, el conjunto tapatío que se encuentra motivado y buscará dar alegría a su afición al enfrentar al Atlético de San Luis, un rival directo en la lucha por no descender.

En lo que va del torneo el Rebaño Sagrado inició con un tropiezo en su visita en la primer jornada al Santos, posteriormente, le hizo los honores al actual campeón los Tigres para vencerlo con marcador de 2-0, y en la jornada anterior visito a el Puebla encuentro en el que apenas logró empatar.

Por su parte, el conjunto potosino suma 3 unidades en lo que va del torneo producto de la derrota que sufrió ante Pumas y la victoria sobre el conjunto de Monterrey por la mínima diferencia.

El encuentro entre las Chivas y el Atlético San Luis cuenta con un antecedente donde en chiverio se levantó con la victoria 2-1 en los octavos de final del torneo de la Copa MX.

Asimismo, en los últimos nueve encuentros de las Chivas con equipos recién ascendidos los rojiblancos tienen superioridad al sumar cinco triunfos, un empate y tres derrotas.

Piensan en Liguilla, no en descenso



Alan Cervantes podría tener la posibilidad de ser titular ante el San Luis, en el partido de la fecha 4 del Torneo Apertura 2019 del futbol mexicano, en el cual ganar es la única opción que ve, para comenzar el repunte a los primeros lugares de la tabla general.

"Nosotros no tenemos que estar pensando en permanecer en Primera División, sino en Liguilla, primero en terminar en los primeros 8 lugares y posteriormente pelear por el Campeonato, eso es lo que merece esta institución y para lo que está el equipo, esa es nuestra mentalidad", dijo el futbolista en conferencia de prensa desde Guadalajara, Jalisco, de acuerdo con información del sitio oficial de las Chivas.

Los rojiblancos deben salir con mucha concentración, ya que el San Luis llegará a la cancha tapatía a no regalar espacios, a hacerle "la vida de cuadritos" a los rojiblancos para jugar con su desesperación, de lo cual está consciente Cervantes.

"Cómo jugarle al San Luis es un planteamiento que Tomás (Boy) está preparando para nosotros, cada partido es diferente, tiene jugadores y tácticas diferentes, él nos dirá cuál es la mejor opción para jugarles", señaló.

Tras el triunfo de media semana ante Santos en la Copa MX, el plantel rojiblanco adquirió mayor confianza y piensan en ligar victorias: "Hemos trabajado con la mentalidad de hacer lo que nos corresponde de la mejor manera para ganar ante cualquier rival, por ejemplo ante Santos nos supimos sobreponer a un marcador adverso y al final se consiguió el triunfo, eso nos impulsa a seguir esforzándonos para llegar en la mejor forma física y mental al partido del sábado".

Cervantes también está motivado, porque el técnico le está brindando confianza en todo momento, así que saldrá a dar su mejor partido, en caso de que le toque iniciar ante el San Luis.

Chivas recibirá en el estadio Akron este sábado a las 21:05 al Atlético San Luis.