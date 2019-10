Chivas pierde ante Xolos y se aleja de la Liguilla

Las Chivas están por sumar su quinto torneo consecutivo sin clasificar a liguilla, tras caer la noche de este miércoles ante Xolos, con una solitaria anotación de Ariel Nahuelpán al minuto 22 de la primera mitad.

La llama de la veladora que buscaba el milagro de clasificar a liguilla se apagó. La afición de Chivas comenzó a soñar con la llegada de Ricardo Peláez y la victoria inmediata ante Juárez, sin embargo, todo fue un espejismo que ocultó la realidad del Guadalajara.

Los rojiblancos no pudieron regalarle a su afición una victoria, prefirieron terminar con la agonía desde el minuto 22. Miller Bolaños ingresó al área con una extrema facilidad, enviando un pase a ras de pasto para que Ariel Nahuelpán aprovechara para únicamente mandar el balón al fondo de las redes, poniendo en ventaja al conjunto fronterizo, misma que no perderían durante el resto del encuentro.

El Rebaño intentó en la segunda mitad equilibrar el encuentro, adelantando líneas e incluso siendo más peligroso que su rival, sin embargo, la definición y la diosa fortuna no portaron el jersey rojiblanco durante la noche de este miércoles.

Al 72', Alexis Vega buscó una calcomanía de su gol ante los rojinegros del Atlas, sin embargo, el disparo pegó en el poste izquierdo de la cabaña de Gibran Lajud.

El VAR también se hizo presente en Zapopan, pero en ninguna jugada actuó en favor del Rebaño.

La primera al 86, en un tiro libre de Javier López que ingresó a la portería, sin embargo, tras la revisión, se concretó que entró por la parte de afuera del marco fronterizo y finalmente, al 92´, una polémica jugada en el área donde la afición y los rojiblancos exigían una pena máxima, misma que no se señaló como tal.

Chivas prácticamente termina con sus esperanzas de liguilla, quedándose en la posición 16 de la tabla general con 16 puntos, mientras que Xolos se mete de lleno a zona de clasificación, portando el séptimo lugar con 24 unidades.