Chivas quiere frenar la vorágine de León

Guadalajara.- El equipo de Guadalajara buscará terminar una racha de ocho juegos sin ganar y frenar el paso arrollador del líder León, cuando se vean las caras en juego de la fecha 16 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Ambos conjuntos medirán fuerzas este sábado a partir de las 21:00 horas sobre la cancha del estadio de Chivas, en el que Alejandro Funk fungirá como juez central.

La pesadilla del "Rebaño Sagrado" parece no tener fin, luego de dos derrotas en la misma cantidad de partidos con Tomás Boy en el banquillo, es evidente que el problema va más allá de un cambio de técnico, consiste en falta de confianza y un bajo nivel de muchos jugadores que se supone debieron ser la solución.

Ya sin posibilidad de liguilla lo único que le queda a este equipo es el de cerrar con dignidad, pero también la oportunidad para muchos jugadores de mostrar de que quieren quedarse o irse de esta institución que el próximo año peleará por el no descenso.

Los tapatíos, que tienen 15 unidades y ya recuperan al delantero Isaac Brizuela, quien ya pagó su partido de suspensión, ha ganado cinco de los 10 más recientes cotejos en casa ante su rival en turno, por dos derrotas y tres empates.

Enfrente estará el líder de la competencia, "La Fiera" que suma ya 12 victorias en fila, y que no solo lo colocan en lo más alto de la clasificación, sino como un serio candidato al título.

Al inicio del certamen la situación no fue sencilla para Ignacio Ambriz, ya que no ganó en sus primeros tres juegos, pero a partir del cuarto, no ha dejado de hacerlo, algo que ha logrado gracias a un futbol efectivo y vistoso.

Los "Panzas Verdes", líderes con 38 puntos y ya calificados a la Liguilla, presentan cuatro victorias en los últimos 10 cotejos ante los de Jalisco disputados en cualquier campo, por la misma cantidad de "descalabros" y dos igualadas.