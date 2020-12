Chivas recupera a Isaac Brizuela tras dar negativo a prueba de Covid

Isaac Brizuela se perdió el partido de ida ante León, en las semifinales del Guardianes 2020 debido a que dio positivo a Covid-19, pero ya está a la disposición del técnico Víctor Manuel Vucetich, ya que dio negativo en la prueba reciente y se reintegró a los entrenamientos con el primer equipo.

El "Rey Midas" tiene una baraja más amplia para conformar su alineación inicial ante el León, encuentro definitivo en busca de la final por el Guard1anes 2020. Ya que quienes jugaron y venían saliendo de lesiones, están mejorando día tras día.

Alexis Vega también está en condiciones de jugar desde el inicio si así lo requiere el pastor rojiblanco, de igual manera Jesús Angulo pero no así José Juan Macías, por el tema muscular y que no está al cien por ciento.

En el caso de Gilberto Sepúlveda, quien no pudo terminar el encuentro de ida ante León el pasado miércoles debido a un problema en el tobillo izquierdo, ha evolucionado muy bien pero todavía tiene molestias. Su incursión desde el arranque está en duda.