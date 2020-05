Chivas rescata empate frente a Rayados en la eLigaMX

El Guadalajara y Raúl Gudiño le arrebataron el triunfo al Monterrey de Luis Cárdenas, con un empate de 2-2, en la fecha 10 de la eLiga MX.

La primera parte se la robó el conjunto regiomontano, con buenas definiciones de Rogelio Funes Mori y Celso Ortiz.

Pero Gudiño no se dio por vencido y lo igualó por conducto de Jesús Angulo y Oribe Peralta; la clave, la posesión de balón estuvo del lado de los rojiblancos.

Justo en el último minuto del duelo, los Rayados tuvieron la posibilidad de romper la paridad, con todo y una mala salida del Gudiño virtual; sin embargo, la zaga del Rebaño intervino para rechazar la esférica y repartirse los puntos.

Con este marcador, las Chivas llegan a 14 unidades y siguen fuera de los puestos de clasificación, mientras que los Rayados pensarán en la siguiente jornada sin tanto apuro, al sumar 17 y mantenerse entre los mejores ocho del torneo espejo al Clausura 2020.

En la J-11 enfrentan a:

Monterrey vs Santos (15 de mayo)

Querétaro vs Guadalajara (17 de mayo).