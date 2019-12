Chivas se impone a Pachuca y es campeón Sub 17

Chivas remontó y se llevó el título del Apertura 2019 en la categoría Sub 17, al ganar 3-1 (3-2 global) en el Estadio Akron, para convertirse en el equipo más ganador de esta división.

Perdieron en el duelo de ida por la mínima diferencia y en redes sociales, Pachuca se mofó de los rojiblancos tras los últimos fichajes que han realizado; sin embargo, en medio de un cambio en la estructura de fuerzas básicas, Chivas se levantó y remontó la diferencia.

Guadalajara fue amo y señor del torneo, cerrando como líder, mientras que los Tuzos terminaron como el escolta de los rojiblancos. El Estadio Akron únicamente abrió sus puertas para los familiares de los jugadores, quienes fueron testigos de un gran encuentro.

Al minuto 17 Sebastián Pérez abrió el marcador en favor de los rojiblancos. El juvenil aprovechó una diagonal para contactar el balón con pierna derecha a contra pie del arquero tuzo. Posteriormente, al 24´, Gabriel Martínez aumentó la cuota del Rebaño con una jugada similar al primer gol, ahora por banda contraria y contactando el esférico con pierna izquierda y enviándola al segundo poste. Al 39´, Kevin Mariscal cerró al aprovechar un gran contragolpe y cerrar el mano a mano con la anotación.

Tuzos quiso acercarse en el marcador, pero el tiempo no les ajustó. Eugenio Pizzuto, una de las revelaciones del Mundial Sub 17, venció a Eduardo García, el guardameta sensación en la pasada justa mundialista, en una pena máxima al 65´.

Los rojiblancos se afianzaron como el máximo ganador de la categoría Sub 17, con 6 títulos en sus vitrinas.