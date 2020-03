Chivas se une a la petición del Gobierno de Jalisco

Entre las campañas que pretenden contener el contagio del coronavirus en México, como el "#QuédateEnCasa" y "#LávatelasManos", nace el #DameEsos5. En referencia a tomar con absoluta seriedad los próximos días de pandemia, el Guadalajara se unió a la petición de aislamiento del gobierno de Jalisco.

"Chivahermano, estos 5 días son cruciales para evitar una pandemia nacional. Dame esos 5 días en casa, no salgas. UNIDOS pondremos el ejemplo de que en México sí se puede", publicó el Rebaño en sus redes sociales. El gobernador Enrique Alfaro había hecho este llamado en redes sociales, con el fin de que los contagios en el estado no cayeron esta semana.

Según datos de las autoridades sanitarias de nuestro país, se han confirmado dos fallecidos por Covid-19 y 251 infectados, mientras que 697 están en lista de sospecha. Además, Jalisco es una de las entidades con mayor número de contagios (35), teniendo en Zapopan y Guadalajara los mayores focos de infección.

Esta tarde, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, insistió en la campaña "#DameEsos5". "Quédense en casa por cinco días a partir de hoy y hasta el próximo miércoles. Jalisco necesita que de aquí al miércoles no salgamos de nuestras casas, si no es para lo estrictamente necesario. No se trata de prohibiciones de gobierno. Se trata del compromiso de todos con nuestra gente, con nuestro estado y con nuestro país", manifestó Alfaro en sus redes sociales.

Además de cuidar a sus jugadores y al personal, las Chivas han trabajado a lo largo de estos días de contingencia en promover diversas medidas sanitarias y contenidos para entretener a sus aficionados. Pero los rojiblancos no son los únicos en trabajar de la mano con el gobierno, para enfrentar al Covid-19. El Monterrey hizo lo propio, con Jaime Rodríguez "el Bronco", gobernador del estado de Nuevo León, otra de las entidades con mayor número de contagios del país.