Chivas va a semifinales
Empata 3-3 con Tigres en el global, pero clasifica por mejor posición
Guadalajara.- El Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, superó este sábado por 2-0 a los Tigres UANL, para clasificarse a la semifinal del Clausura del futbol mexicano.
En el juego de ida de cuartos de final, Tigres venció por 3-1; el marcador total de la eliminatoria fue de 3-3, pero las Chivas avanzaron gracias a que terminaron en mejor posición en la fase regular, en la que fueron segundos, los felinos culminaron séptimos.
Santiago Sandoval, canterano de 18 años, marcó los dos tantos del local.
El Guadalajara, que no contó con cinco titulares que están concentrados con la selección mexicana para el Mundial, se lanzó al frente con fuerza con Omar Govea como principal generador de peligro en el primer lapso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El centrocampista exigió con dos tiros de media distancia un par de estiradas del guardameta argentino Nahuel Guzmán, quien mantuvo en cero su arco a pesar de la intensa presión del equipo local.
En la segunda mitad, el local mantuvo el control del balón, y al fin abrió el marcador al minuto 74, luego de que en una serie de rebotes dentro del área Santiago Sandoval remató de derecha pegado al poste.
El 2-0 llegó al 77 vía un cabezazo de Sandoval a la diestra de Nahuel. A un minuto del final, Tigres se quedó con 10 hombres por la expulsión de Francisco Reyes.
no te pierdas estas noticias
Leo Messi guía al Inter Miami a triunfo 4-2 en Toronto
EFE
El Inter Miami rompió racha negativa y sumó tres puntos en la MLS con Messi como figura.
Ignacio Garibay abre puerta grande en novillada de Valencia
EFE
Ignacio Garibay destacó con dos orejas pese a la falta de casta de los novillos de Chamaco.
Sebastián García logra oro histórico en China
El Universal
El coahuilense de 23 años logró la primera medalla de oro individual para México en el serial World Archery