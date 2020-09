Chivas va por primer triunfo en el Volcán ante Tigres en 10 años

México.- La novena posición del campeonato para unos Tigres que buscan el protagonismo en el futbol mexicano, y la décima para un equipo llamado "grande" como Chivas, son el mediano presente de estos dos equipos que se enfrentan este sábado en la jornada 8 del Guardianes 2020. En esta búsqueda por salir de la mediocridad, los Tigres tienen una ventaja histórica para el duelo que se jugará en el Volcán: el Rebaño tiene 10 años sin ganar en el Estadio Universitario.

El 23 de enero de 2010 fue la última vez que las Chivas sacaron los tres puntos en visita a los Tigres. Los Rojiblancos eran futbolistas como Javier Hernández, Luis Michel, Omar Bravo, Adolfo Bautista y Alberto "Venado" Medina. Eran unos felinos sin Ricardo Ferretti y con Daniel Guzmán en el banquillo. Corría la fecha 2 del Bicentenario 2010 cuando las Chivas dirigidas por José Luis Real triunfaron 3-1 con doblete del "Chicharito" y un tanto de Héctor Reynoso. El gol de los regiomontanos fue marcado por Jesús Molina, ahora capitán de Chivas. Pasaron los años y los regiomontanos consolidaron su modelo deportivo al levantar cinco trofeos de Liga MX; mientras que el Rebaño navegó por proyectos muy accidentados y consiguieron solo un título de liga en ese mismo lapso...

Volviendo al presente, los norteños también tienen a su favor un creciente poder ofensivo frente a la raquítica productividad tapatía: los Felinos acumulan 10 goles, mientras que las Chivas únicamente llevan 4 goles. Además, tienen en sus filas al mejor artillero del campeonato en Anduve Pierre Gignac con 7 tantos.

Para el técnico rojiblanco, Víctor Manuel Vucetich, no hay presión por la llegada de los goles, pues siguen trabajando en ello: "La preocupación no existe, porque sabemos que con trabajo se pueden ir logrando. Me ocupa, estamos trabajando para lograr las anotaciones que en ocasiones se presentan. Poco a poco encontraremos la forma, una mecánica, sabremos utilizar correctamente a los jugadores y que puedan culminar. Debemos estar repitiendo, pero al final el trabajo nos dará posibilidad de mejorar", dijo tras empatar sin goles con Pachuca.

Por otra parte, Tigres no jugará con su capitán y bastión en el arco: Nahuel Guzmán ha sido sometido a cuatro pruebas de Covid-19 y en todas ha salido positivo, ausentándose en 3 partidos. En ese lapso los Felinos de la UANL perdieron en visita al Toluca, igualaron al recibir a los Pumas, y fueron alcanzados de último minuto en el marcador por el Mazatlán. Además, Hugo Ayala también corre el riesgo de ausentarse por molestias musculares.