Chris Froome se pierde el Tour de Francia tras romperse el fémur

PARÍS (EFE).- El británico Chris Froome no podrá disputar el Tour de Francia, tras haber sufrido este miércoles una fractura de fémur en una caída durante el reconocimiento de la contrarreloj de la Dauphiné en Roanne, informó su equipo.



El ciclista chocó contra un muro en el kilómetro 11 de la crono, en una carretera departamental, cerca de la localidad de Saint-André-d'Apchon, y fue trasladado a un hospital local, donde fue sometido a diversas pruebas que confirmaron la fractura del fémur.



Según confirmó el director del Ineos, Dave Brailsford, la fractura le impedirá tomar la salida del Tour, prevista para el próximo 6 de julio en Bruselas.



Una fuerte corriente de aire lanzó al ciclista contra un muro en un descenso de la etapa, 26 kilómetros contra el crono en Roanne, en el centro de Francia, lo que provocó la caída.



Froome, de 34 años, fue en un primer momento tratado en una ambulancia trasladada al lugar, antes de ser conducido al hospital de la ciudad. Luego fue llevado en helicóptero hasta Saint-Etienne.



"Todo pasó en una parte descendente, a gran velocidad. Se ha golpeado contra un muro, es un golpe importante. La ambulancia intervino rápidamente y le atendió hasta que llegó un helicóptero para trasladarle a Saint-Eteinne", dijo Brailsford a la televisión pública francesa.



En declaraciones a la prensa agregó que el accidente tuvo lugar cuando Froome trató de sonarse la nariz en ese descenso y apareció una corriente de aire que le empujó contra ese muro.



Precisó que el ciclista rodaba a unos 60 kilómetros por hora y que, pese a la violencia de la caída, no perdió la consciencia.



"Es un accidente muy grave. Está claro que no podrá tomar la salida del Tour, esta lesión necesita un tiempo de curación bastante largo", agregó el director.



Froome tenía previsto preparar en las carreteras de la Dauphiné el asalto a su quinto Tour, tras un modesto inicio de temporada.



El ciclista era octavo de la general.



Brailsford lamentó la baja de Froome en la ronda gala que venía preparando desde hace meses.



"Estaba en una condición magnífica para lograr una quinta victoria en el Tour. Hace tiempo que no le veía a ese nivel. Uno se prepara durante meses para preparar una carrera y todo se viene abajo", aseguró el director.



Su trabajo ahora pasa por "movilizar al equipo porque han sufrido un importante traumatismo emocional".



Sin embargo, indicó que todavía no han decidido si su jefe de filas en el Tour: "Es demasiado pronto para saber cómo vamos a organizarnos, entre Geraint (Thomas) o Egan (Bernal)", dijo



Thomas, ganador de la pasada edición, o el colombiano Egan Bernal, que regresa también de una lesión.



El equipo deberá elegir entre el británico, ganador de la pasada edición, o el colombiano, que acaba de salir de una lesión.



Froome ya sufrió una caída durante el reconocimiento de la etapa inicial del Giro de 2018 en Jerusalén, pero no le obligó a retirarse y acabó ganando la carrera.



El británico, además, se cayó en el Tour de 2014 poco antes de que el pelotón atravesara un sector de adoquines en la cuarta etapa y, tras fracturarse la muñeca, debió decir adiós a una edición en la que era el defensor del título y que terminó ganando el italiano Vincenzo Nibali.



Al año siguiente se retiró tras sufrir una caída durante la Vuelta a España y chocar contra una moto de la televisión.



Froome, de 34 años, tiene en su palmarés cuatro Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), además del Giro de 2018, la Vuelta a España de 2017 y tres ediciones de la Dauphiné (2013, 2015 y 2016), entre otras muchas carreras.



Nacido en Kenia, donde residía con sus padres, se convirtió en el primer británico en repetir triunfo en el Tour y estaba a una victoria de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain