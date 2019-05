Chris Long anuncia su retiro en la NFL

PHILADELPHIA.- Chris Long, ala defensivo de los Philadephia Eagles y reinante Hombre del Año de la NFL, puso fin a su carrera luego de 11 años.

Long hizo el nuncio el sábado por la noche en redes sociales al publicar la foto de un vaso con montañas de fondo.

"Salud. Ha sido una gran aventura. Once años y honestamente puedo decir que puse mi alma en cada minuto de ellos. Altibajos. Los he visto ambos y aprecio la perspectiva. Gratitud y amor a quienes me apoyaron", dijo Long en el mensaje.

Los Eagles emitieron un comunicado en el que felicitan a Long.

"Siempre será parte de la familia de los Eagles. No hay muchos jugadores que puedan decir que ganaron Super Bowls consecutivos y el premio NFL Walter Payton Hombre del Año", destacó el equipo.

"No hay duda de que su ética laboral combinada con su talento único lo hicieron uno de los más grandes atletas profesionales de su época. Estamos muy agradecidos de que Chris haya elegido jugar para los Philadelphia Eagles", agregó.

Long, de 34 años, pasó mucha parte del receso de temporada evaluando si retirarse o jugar una temporada más. Dejó en claro que su papel necesitaría estar muy claro para volver en 2019.

Long no quería estar limitado en las oportunidades de ir tras el quarterback. Con Brandon Graham y Derek Barnett proyectados como los titulares de los Eagles y el tackle defensivo Malik Jackson para jugar en terceras oportunidades, el tiempo de juego de Long en situaciones de presión hubieran sido menos de las que deseaba.

Long fue parte de dos equipos campeones del Super Bowl en temporadas consecutivas, con los New England Patriots en 2016 y los Eagles en 2017, el primer título de Super Bowl en la historia de Philadelphia.