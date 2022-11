"Cielito Lindo" el "himno" con que mexicanos han conquistado Qatar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La canción "Cielito Lindo" ha robado escenario en Qatar. Este domingo durante la ceremonia de inauguración del mundial en el estadio Al Bayt se escuchó una de sus populares estrofas durante la presentación de México.

Cuando se realizó la presentación de países que participan en el Mundial de Qatar, el "Cielito Lindo" resonó en el estadio, lo que emocionó a mexicanos quienes lo convirtieron en tendencia en redes sociales.

Pero no es el único sitio donde ha resonado la popular estrofa "Canta y no llores". En Twitter se compartió un video en el que se observa a un grupo de mexicanos corear la canción junto con el canciller Marcelo Ebrard.

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre durante la inauguración del Centro México Qatar en Doha.

Vestidos en tonos verde y sosteniendo una bandera en donde se alcanza a leer "Corazón Azteca", los mexicanos animan a la selección mexicana previo a su encuentro a celebrarse el próximo martes.

El compositor de "Cielito Lindo" es el músico mexicano Quirino Mendoza, una canción que no sólo se ha convertido en himno durante los eventos deportivos sino en los desastres naturales.

Se trata de una canción que ha dado identidad a los mexicanos dentro y fuera del país.

De acuerdo con el INBAL (Instituto Nacional de las Bellas Artes y la Literatura) se trata de una canción de origen andaluz, donde se localiza la Sierra Morena a la que se refiere al inicio de la melodía.

Algunos investigadores la colocan entre las 10 canciones más populares en todo el mundo.

"Cielito Lindo" ha sido interpretada por un sinnúmero de artistas y célebres cantantes, incluidos Luciano Pavarotti y Plácido Domingo.

Y aquí el video anunciado anteriormente. El Canciller mexicano @m_ebrard esta mañana cantando #CielitoLindo en #Doha #Qatar con la comunidad mexicana que vive en este País y aficionados. Momentos de alegría y fiesta. VIVA MÉXICO @SRE_mx pic.twitter.com/DmvFsrue6u — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 19, 2022