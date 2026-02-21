logo pulso
Cierra Checo´ Pérez pretemporada de F1

Por El Universal

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Cierra Checo´ Pérez pretemporada de F1

México.- La Fórmula 1 puso fin a su pretemporada para ya disponerse a arrancar el calendario en el mes de marzo. Sergio Pérez y Cadillac lograron avanzar en su proyecto, pulieron detalles y el piloto mexicano terminó con gran sabor de boca tras estos días de pruebas.

Los pilotos y escuderías ya tienen en la mira el Gran Premio de Australia, en el que el mexicano junto a Valtteri Bottas, harán historia para Cadillac al correr por primera vez en la F1.

A lo largo de 11 días, la escuderías estadounidense estuvo acumulando todas las vueltas posibles, para así detectar cualquier tipo de problemas y para que ambos pilotos pudieran dar sus puntos de vista respecto a la configuración de cada auto.

En esta ocasión, el mexicano se subió al monoplaza para correr en el turno matutino de las prácticas en el circuito de Sakhir. Checo realizó una simulación de carrera, corriendo un total de 61 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:40.842.

Charles Leclerc terminó como líder de la sesión con un crono de 1:31.992. El mexicano apareció en el lugar 16, dos abajo de su coequipero Valtteri Bottas.

¿QUÉ DIJO "CHECO" PÉREZ TRAS FINALIZAR LA PRETEMPORADA?

Con la mira puesta en el Circuito de Albert Park, el mexicano reconoció sigue habiendo desafíos por superar con el auto, pero sabe que eso es algo normal al tratarse de una escudería nueva.

"El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible. Con suerte, podremos alcanzarlos pronto", comentó el tapatío.

