Cierran acuerdo G. Sánchez y Cerveceros

Por AP

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran acuerdo G. Sánchez y Cerveceros

MILWAUKEE.- Los Cerveceros de Milwaukee y el receptor dominicano veterano Gary Sánchez acordaron el sábado un contrato de un año por 1.75 millones de dólares, con una opción mutua para 2027, informó el equipo.

Ambas partes acordaron el miércoles un marco para el contrato.

Sánchez, de 33 años, jugó con los Cerveceros en 2024 y bateó para .220 con un porcentaje de embasarse de .307, 11 jonrones y 37 carreras impulsadas en 89 juegos, como suplente del receptor venezolano William Contreras, dos veces All-Star, y con algo de tiempo de juego como bateador designado.

Sánchez, también dos veces All-Star, pasó el año pasado con los Orioles de Baltimore y bateó para .231 con un porcentaje de embasarse de .297, cinco jonrones y 24 carreras impulsadas en 29 juegos.

Sánchez batea para .224 con un porcentaje de embasarse de .309, 189 jonrones y 509 carreras impulsadas en 859 juegos de temporada regular en su carrera con los Yankees de Nueva York (2015-21), Mellizos de Minnesota (2022), Mets de Nueva York (2023), Padres de San Diego (2023), Cerveceros y Orioles.

Quedó segundo detrás de Michael Fulmer, de Detroit, en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2016. Sánchez integró los equipos All-Star de la Liga Americana con los Yankees en 2017 y 2019.

