Cierran Macroplaza y afición de Tigres festeja en sus autos

Luego de que el secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la O pidiera a los aficionados de Tigres evitar festejos para evitar contagios durante la pandemia provocada por el coronavirus, algunas personas ignoraron las medidas y salieron a festejar el título de Concacaf del cuadro universitario.

Las autoridades cerraron los accesos a la Macroplaza para evitar aglomeraciones, por lo que la gente tuvo que conformarse con festejar arriba de sus autos, tocando el cláxon y moviendo sus banderas, aunque esto no evitó que algunos vendedores aparecieran en la zona.

"Hoy juegan los Tigres contra el equipo de Los Angeles, si ganan quiero pedirles un favor: no vengan a la Macroplaza, me encantaría que ganara Tigres, pero si hoy ganan no vengan a la Macroplaza, no vamos a iluminar el Palacio de Gobierno", mencionó Manuel de la O antes del partido de Tigres vs LAFC.