Citan diputados a Guevara para analizar programas para deportistas

Por unanimidad, la Comisión del Deporte acordó citar a reunión a Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y a funcionarios del Comité Olímpico Mexicano, de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y del Comité Paralímpico Mexicano, para analizar los programas para la participación de deportistas en la justa deportiva.

En el encuentro, para el cual aún no hay fecha, también será tema la exigencia reiterada de los diputados por la presentación de planes y programas para que las autoridades deportivas ejerzan con transparencia los 2 mil 700 millones de pesos que les fueron presupuestados este año.

"El recurso se les entregó a ojos cerrados y no sabemos nada, ¿cuánto a becas?, ¿a quién se le incrementa?, ¿a quién se le baja', ¿cuánto a infraestructura?, ¿qué federaciones han presentado plan de trabajo y cuáles no? No han informado absolutamente nada", aseveró el diputado Miguel Alonso Rigss (PAN), integrante de la Comisión.

Indicó que las irregularidades en el manejo de Conade recientemente confirmadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) serán también abordadas, pues desde hace meses se denunciaron ante Guevara los casos de corrupción, sin que haya atendido las quejas, por lo que fue omisa.

Desestimó la defensa de la ex deportista olímpica respecto a que no hay irregularidades, todas las dependencias las tienen y no se permitió defensa, pues con anticipación fue alertada y siempre negó todo.

El acuerdo de la Comisión de Deporte para citar a Guevara incluyó llamar a Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano; Juan Bautista Gómez Moreno, presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y Liliana Suárez Carreón, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano.

El legislador explicó "queremos abordar diversos temas, los asuntos administrativos, el proceso para seleccionar a los atletas que representarán a México en los próximos juegos olímpicos de Tokio 2020 y para integrar la delegación Olímpica Mexicana y Paralímpica Mexicana, así como los mecanismos para hacer llegar a los competidores el recurso presupuestal aprobado".

Lamentó que Guevara en respuesta a la confirmación de irregularidades y el desvío de 50 millones de pesos, no haya dado más detalles sobre el desvío pero, recordó, desde el 2019 se plantearon a Guevara las irregularidades, y hoy "no acaba de entender que esta es una investigación administrativa.

"Y lo que debería hacer es transparentar sus movimientos en lugar de buscar una justificación, es presentar programas, proyectos. Les destinaron en este año olímpico 2 mil 700 millones de pesos y es la hora que no tenemos un sólo programa sobre cómo se ejercerán".