City inicia con goleada la defensa del título

BURNLEY.- Erling Haaland comenzó su segunda temporada en el fútbol de Inglaterra justo como la primera, con dos goles, para que Manchester City abriera la defensa del título de la Liga Premier.

El delantero noruego despachó remates de precisón clínica a los 4 y 36 minutos el viernes, y el City consiguió una victoria sencilla de 3-0 en Burnley, equipo que ascendió recién y que es dirigido por uno de los grandes del City, Vincent Kompany, en el inicio de la actividad de la máxima división del fútbol inglés. El defensa Rodri marcó el otro gol.

Haaland tuvo un primer año espectacular en el City, marcando 52 goles en todos los torneos, incluidos 36 en la liga, mientras el equipo de Pep Guardiola consiguió el triplete con títulos en la Liga Premier, la Copa FA y la Liga de Campeones.

La temporada pasada, Haaland inició con un doblete en West Ham, en una señal de lo que estaba por venir. Brindó una demostración similar en Turf Moor, aunque no satisfizo completamente a Guardiola. El entrenador del City entró al campo en el medio tiempo y reprendió a Haaland mientras caminaban rumbo al túnel, e incluso apartó una cámara que los seguía.

“Todavía estamos en la fase inicial de este maratón, pero no me estreso. Estoy relajado”, advirtió Haaland. “Tengo que seguir con mi desarrollo y disfrutar el caos que me rodea y rendir en el campo”.

No fue la noche perfecta para el City, que busca ser el primer equipo en la historia del fútbol inglés en ganar cuatro títulos de liga consecutivos en la máxima categoría.