Ciudades mexicanas suspenden feriales taurinos por el COVID-19

ETMSA, la empresa que gestiona la Monumental Plaza México de Ciudad de México, junto a Tauro Plaza México, y la Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes, ciudad en el centro del país, ha suspendido los ciclos novilleriles de ambas plazas por la pandemia global del COVID-19.



También se aplaza, hasta nuevo aviso, la Feria del Caballo de Texcoco, y se lleva a noviembre la Feria de Puebla.



Esta decisión se ha extendido a las corridas de toros por celebrar en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, y a la Plaza de Toros Revolución de Irapuato, en la central entidad de Guanajuato, gestionadas igualmente por ETMSA.



A primeras horas de la tarde, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que la Feria Nacional de San Marcos, una de las más concurridas del país, pospone su celebración, programada entre el 17 de abril y el 10 de mayo, para aplazarla hasta los meses de junio y julio.



Los festejos celebrados en la ciudad de Aguascalientes, con 8 millones de visitantes, cuentan con un ferial taurino, de dos semanas de duración, como actividad central.



La suspensión de la Feria de San Marcos, hoy la de mayor repercusión en México, trajo la cancelación de distintas ferias taurinas mexicanas.



ETMSA, compañía que gestiona la Monumental de Aguascalientes, también ha suspendido las corridas programadas en la fronteriza Ciudad Juárez, el 27 de marzo y 1 de mayo, y en Irapuato, el 21 de marzo.



Igualmente los ciclos novilleriles de Aguascalientes, actualmente en curso y con corridas programadas hasta el 15 de marzo, y los de Ciudad de México, aún por anunciar, han quedado aplazados.



ETMSA ha trasmitido un comunicado para cada plaza, pero con similares mensajes.



"Por este medio Tauro Plaza México informa a los aficionados y público en general, a causa de la situación sanitaria del virus COVID-19, y anteponiendo el bienestar de la sociedad la Temporada de Novilladas se celebrarán hasta que las condiciones lo permitan", reza el comunicado para la Plaza México.



Una vez normalizada la situación, agrega, informará el rumbo del proyecto.



Esta situación generada en México, donde hasta ahora hay 41 casos de coronavirus confirmados por el Gobierno federal, no ha dejado exento de repercusión al entorno taurino mexicano.



Por otro lado, la feria taurina de Texcoco, en el central Estado de México, a celebrar el sábado 21 de marzo, el sábado 28 de marzo, el viernes 10 de abril y el sábado 11, también se aplaza.



Tras una carta emitida por la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón Venegas, se convida al patronato de la Feria a postergar las cuatro corridas de toros a celebrarse en la plaza "Silverio Pérez"



"Nos unimos a la responsabilidad y cancelamos también la inauguración del capítulo de Tauromaquia Mexicana Campeche, el 22 de marzo. La tauromaquia es cultura y responsabilidad social, no solo negocio", declaró a Efe este sábado Pepe Saborí, director de Tauromaquia Mexicana.



La suspensión de parte del calendario taurino se entona con medidas tomadas por la Liga MX de Fútbol, que decidió celebrar los partidos a puerta cerrada, y contrasta con las de parte del sector musical que hasta este momento sigue con la celebración de los festivales musicales masivos.



Destacan el Vive Latino, en Ciudad de México, y Hell and Heaven en Estado de México, ambos de la empresa de espectáculos OCESA, propiedad de la multinacional estadounidense Live Nation.