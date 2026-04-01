Clasifica SL invicto en basquet a ON

La selección de San Luis Potosí consiguió su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026 en la disciplina de basquetbol, categoría 2012-2013 rama varonil, luego de firmar una actuación perfecta en el torneo regional celebrado el pasado fin de semana en la ciudad de Durango.

El representativo potosino mostró un dominio absoluto a lo largo de la competencia, al mantenerse invicto tras imponerse en todos sus compromisos. En su camino a la clasificación, derrotó a Nuevo León por 68-62, superó con autoridad a Coahuila 83-56 y venció al anfitrión Durango con marcador de 77-40.

La quinteta continuó con su paso arrollador al imponerse 70-35 a Zacatecas y cerrar su participación con una contundente victoria de 69-32 frente a Tamaulipas, asegurando así su boleto a la máxima justa juvenil del país.

El equipo, originario del municipio de Rioverde, estará presente en la fase nacional que se desarrollará en el estado de Puebla, donde buscará mantener su buen nivel competitivo y representar dignamente a la entidad.

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El roster está conformado por Miguel Antonio Medina Vázquez, Santiago Silva Loredo, Luis Fernando Don Juan Sánchez, Santiago Martínez Reyna, Leonardo de Jesús Vázquez Juárez, Alejandro Ethan Muñoz Saavedra, Benjamín Gutiérrez Martínez, Diego Pascual González Espinoza, Maximiliano Rocha Belmares, David Jaziel Acosta Sánchez, Jorge Méndez Martínez y José Antonio Medina Nava.