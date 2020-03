Clasificados a Tokio, mantendrán su lugar para 2021

Los atletas que ya se habían clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 antes de ser pospuestos mantendrán sus lugares cuando la obra maestra tenga lugar en 2021.

Alrededor del 57% de los 11,000 participantes programados para Tokio ya se habían asegurado de participar cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) retrasó los Juegos hasta 2021 debido al coronavirus el martes.

El COI y 32 federaciones deportivas internacionales celebraron una teleconferencia el jueves en la que se decidió respetar el proceso de calificación.

"Thomas Bach (el presidente del COI) explicó primero las razones del aplazamiento de los Juegos, luego dijo que los atletas clasificados para Tokio 2020 se calificarían automáticamente para 2021", dijo uno de los participantes que prefirió el anonimato.

"Uno de los temas principales era saber cuándo y cómo organizar las calificaciones. En algunas federaciones, muchos deportistas no están calificados y los Juegos Olímpicos tardan al menos tres meses en organizarlos".

Los Juegos de Tokio 2020 estaban programados para el 24 de julio y el 9 de agosto, pero después de las conversaciones telefónicas entre Bach y el primer ministro japonés Shinzo Abe, se tomó una decisión histórica conjunta para el primer aplazamiento de los Juegos Olímpicos en tiempos de paz.

Sin embargo, aún no hay una fecha definida para los Juegos reprogramados con Bach diciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio "deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021, para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional".

Muchos deportes olímpicos, como el boxeo, vieron la gran mayoría de sus torneos clasificatorios interrumpidos o cancelados debido a la situación de salud global. Otros, como la navegación sin embargo, ya tenían el 90% de sus competidores calificados.

"Las cuotas asignadas siguen asignadas", confirmó otro participante en la reunión del jueves. Thomas Bach ha confirmado que se tomará una decisión (en una nueva fecha para el evento 2021) dentro de las próximas cuatro semanas", dijo. "Algunos dijeron que preferían mayo de 2021, otros junio..."

Algunos jefes de federación también expresaron inquietudes financieras, reclamando de antemano parte de las sumas tradicionalmente asignadas después de los Juegos Olímpicos por el COI a los órganos rectores.