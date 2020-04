Club Halcones de patinaje seguirá en confinamiento

Ahora que las autoridades sanitarias del país, dieron a conocer que el confinamiento se tendrá que alargar hasta el 30 de mayo, se platicó vía redes sociales con el entrenador del Club Halcones de patinaje de velocidad, Enrique Alejandro González Sánchez, quien da su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el país.

Se le preguntó que, ante el alargamiento del periodo de confinamiento, para él como entrenador cómo sigue preparando a sus atletas, a lo que Enrique Alejandro comentó, "se les entregó en su momento una planificación por escrito, así como realizamos conferencias virtuales a través de las plataformas, los atletas ya tienen un ritmo definido. Pero no es lo mismo estar presentes que el trabajo en casa. Así también es muy importante el trabajo en pista con el implemento y quizá en un momento dado del poco desarrollo de la fuerza".

En cuanto a qué tanto afecta el rendimiento y el ritmo que tenían sus atletas con este parón que ya se prolongará por varias semanas más, a lo que el entrenador del equipo Halcones mencionó, "sí claro que afecta, aunque se trata de mantener la forma deportiva con el trabajo en casa y con las actividades planificadas que se les entregan, sí es un poquito complicado que los entrenadores puedan mantener trabajo y el ritmo que se tenía".

También se le preguntó qué tanto cambian los programas de entrenamiento ante un aplazamiento de los Juegos Nacionales CONADE si se programan para finales de junio o julio, a lo que González Sánchez comentó, "bueno, simplemente cambia un poquito porque el estado óptimo de un atleta cuando pretendemos que alcanzó su máximo forma deportiva, al momento del evento en este caso se tiene que aplazar y generar un PDC un programa directo a competencia. Lo cierto es que ya la forma deportiva sí desciende, pero un poco, estamos hablando que siendo entre un 40 un 30%, entonces aquí lo que hay que es ajustarse programa directo a competencia".

Ante esta situación también se le cuestionó qué tanto han resentido el confinamiento sus atletas, a los que dijo, "ciertamente, estamos aprendiendo otra vez a convivir en familia y es algo que es lo que estamos tratando con filosofía deportiva. Realizar actividades individuales, con la familia y decirle que nos sirve para fortalecer lazos familiares con su sana distancia, y cómo les ha afectado este confinamiento realmente sólo en la cuestión de cómo hacer entrenamiento más divertido, variados por ello de estar en casa".

Finalmente, se le preguntó que si no sería mejor cancelar los Juegos Nacionales CONADE 2020, a lo que el entrenador del Club Halcones mencionó, "cancelarlos no, en este año. Habrá que reprogramarlos. Considerando los criterios de la Secretaria de la Salud en coordinación con la Secretaria de Educación. Pero lo mejor sería reprogramados en un sentido muy específico a esta contingencia. Pero las autoridades no han emitido pronunciamiento alguno. Por lo que hay que esperar a ver que, es lo que comentan las autoridades correspondientes.

La delegación de San Luis Potosí, que acudirá a los Juegos Nacionales CONADE 2020 de forma extraoficial, está integrada por con 6 patinadores del Club Halcones, 3 del Road runners y 2 de cometas, además de cuatro entrenadores.