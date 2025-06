Clubes de Expansión exigen regreso del ascenso: “La falta de competencia hunde al futbol mexicano”

El vicepresidente de Mineros de Zacatecas, Eduardo López Villarreal, levantó la voz a nombre de varios clubes de la Liga de Expansión. En conferencia de prensa, pidió el regreso del ascenso y descenso al futbol mexicano, al asegurar que eso eleva el nivel de competencia. "Mejores ligas tienen mejores clubes, mejores jugadores".

López explicó que la ausencia de un sistema competitivo afecta directamente al combinado nacional. "Nuestra liga ante esta falta de competitividad, se ve reflejada en la selección mexicana", dijo, recordando que jugadores como Edson Álvarez y Diego Lainez jugaron en Zacatecas y hoy son referentes del Tri.

El directivo también criticó la imposición de la Sub-23, que frenó procesos formativos importantes. "Nos quisieron imponer a la Sub-23 en nuestro torneo, argumentando que jugar con nuestros estadios el rendimiento iba a ser mejor por el tema de fogueo. Les pedimos explicaciones, vieron que el Barcelona B de Rafa Márquez compitió con el Córdoba. ¿Cuál es la diferencia? El Córdoba peleaba el ascenso, por eso ahorita está Pedri, Gavi, los que quieran mencionar del Barcelona". Y agregó que otros países ya demostraron que sí se puede: "Estudiamos a Inglaterra, España, Italia y Brasil, pueden existir los sistemas económicos para darle viabilidad al ascenso y descenso".

En cuanto al aspecto económico, denunció que les quitaron el subsidio sin previo aviso, afectando la operación de su estructura deportiva. "Nos obliga a no contar con 20 millones para la siguiente temporada… qué te lleva a hacer, cortar procesos, como la liga premier, que es la Sub-23, cortando con el proceso de 25 niños que tienen más de 6 o 8 años trabajando con nosotros. No estamos sólo quejándonos, queremos ver cómo sí abrir el ascenso".

"Es el sueño de muchos niños"; Venados de Yucatán también levanta la voz

El presidente de Venados FC, Rodolfo Rosas, compartió el mismo deseo: ver de nuevo el mérito deportivo como camino a Primera División. "Entré al futbol hace más de 10 años con el único sueño, nací en Yucatán, soy aficionado del futbol, miles de niños yucatecos soñamos con ver a los Venados jugando en primera división", expresó.

Rosas subrayó que su causa no busca confrontaciones, sino equidad en todo el país. "No estamos en contra de nadie, estamos a favor del futbol… En nuestra liga hay muchos estados, pueblos, lugares donde no llega el futbol, por qué no soñar que llegue a todos los rincones del país".

El presidente de Venados detalló cómo las decisiones federativas han golpeado a sus fuerzas básicas. "Tenemos más de 500 niños jugando en cantera… lo único que hace la federación es bajar los presupuestos, es la forma como nos está afectando, seguiremos hasta el final".

Finalmente, compartió la cronología de obstáculos que ha enfrentado. "En 2018 no me certificaron. En 2020 cuando nos quitan el ascenso nos limitaron y mis patrocinadores se bajaron. Yo me opuse, soy de los que me opuse. Nos quieren cambiar por un subsidio, queremos trabajar, tener patrocinios. Lo que querían con el subsidio es mantenernos".