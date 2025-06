Clubes denuncian intimidación de FMF

México.- Dos clubes mexicanos que buscan restablecer el ascenso y descenso denunciaron que la Federación Mexicana de Futbol quiere silenciarlos y castigarlos después de que apelaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El mes pasado, diez de los 15 clubes de la segunda división de México presentaron la apelación ante el TAS.

Desde entonces, cuatro de ellos se han retirado, dejando a seis en la apelación: Leones Negros, Venados FC, Atlético Morelia, Cancún FC, Club Atlético La Paz y Mineros.

La FMF puso fin el ascenso en 2019 y acordó con los equipos de segunda división reinstaurarlo en 2026, pero actualmente no hay planes para hacerlo y por eso los clubes acudieron al TAS.

“No podemos ascender a la primera división porque la liga está secuestrada”, dijo el vicepresidente del Cancún FC, Giovanni Solazzi, a principios de semana. “Si existe la justicia deportiva, el ascenso debe regresar”.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, también criticó a la federación por lo que llamó “prácticas monopólicas”.

“Sin reglas no hay deporte y sin condiciones justas el fútbol no es para todas las personas”, agregó. El miércoles, la federación escribió a Solazzi y Castellanos informándoles que estaban siendo investigados porque sus declaraciones podrían haber violado el código de ética. Los clubes podrían ser multados con el equivalente actual de 23.000 dólares, según la carta a la que The Associated Press tuvo acceso.

“La FMF está claramente llevando a cabo un proceso intimidatorio destinado a silenciar y castigar a los clubes por apelar al TAS”, dijo Eduardo Carlezzo, propietario del bufete de abogados que representa a los clubes en la apelación.

Los dueños de los 18 equipos de primera división votaron para poner fin el ascenso y descenso por seis temporadas, argumentando que ayudaría a consolidar a los clubes de segunda división. Como compensación, los clubes de segunda división comparten un fondo de 8 millones de dólares.

Desde la apelación al TAS, los equipos de segunda división afirman que no han recibido ningún tipo de pago.