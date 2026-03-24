Coby White iguala récord de triples en victoria de Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Coby White encestó seis de los 26 triples de Charlotte, cifra que iguala el récord de la franquicia, y terminó con 27 puntos, mientras los Hornets arrollaron la noche del martes por 134-90 a los Kings de Sacramento para su cuarta victoria consecutiva.

Coby White iguala récord de triples en Charlotte Hornets

LaMelo Ball sumó 20 puntos con seis triples y Moussa Diabate aportó 17 puntos y 11 rebotes por los Hornets (38-34), que se colocaron a dos partidos de los Hawks de Atlanta por el sexto puesto en la Conferencia Este.

Dominio total de Hornets ante Kings en triples y rebotes

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Daeqwon Plowden anotó 22 puntos y el ex Hornet Malik Monk registró un récord personal de 14 asistencias por los Kings (19-54).

Kon Knueppel añadió cuatro triples por los Hornets, mientras el novato de Duke ascendió al segundo lugar en la historia de la franquicia en triples anotados en una temporada con 247. Necesita 14 para superar a Kemba Walker, ahora entrenador de desarrollo de jugadores con los Hornets.

Los 26 triples igualaron el récord de la franquicia establecido el 14 de marzo de 2025 en San Antonio.

Los Kings ofrecieron poca resistencia defensiva, mientras los Hornets lanzaron para un 51% y dominaron 57-35 en los rebotes.