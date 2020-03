COI busca que Olímpicos no coincidan con el futbol

CDMX.- El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, mencionó que Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), les indicó a diferentes presidentes de Comités Olímpicos Nacionales que el COI aún no define las fechas en las que se celebrarán los Juegos Olímpicos, porque estos no deberían de coincidir con los grandes torneos de futbol que también se celebrarán en 2021.

"Hay eventos de futbol, principalmente, que no se deben de cruzar (con los Juegos Olímpicos). Lo anterior, porque podrían quitarse los espectadores en la televisión entre ambos", explica Padilla a EL UNIVERSAL Deportes.

La pandemia del Covid-19 forzó a que la UEFA y la Conmebol reagendaran la Eurocopa y la Copa América, que se iban a disputar este año, para el 2021.

El movimiento hizo que estos torneos coincidieran con la Copa Oro de la Concacaf y los Mundiales Sub 20 y Sub 17, certámenes que estaban calendarizados a disputarse el año entrante.

Lo anterior ha saturado las fechas en las que podrían realizarse estos eventos y los propios Juegos Olímpicos.

"El COI también nos comentó que las fechas de los Mundiales de Natación y Atletismo (que también se disputarían en 2021) se darán a conocer una vez que los Juegos Olímpicos tengan sus fechas acordadas", añade el titular del COM.

Padilla Becerra también comenta que un grupo de miembros del COI fueron designados para que negocien con el gobierno japonés y el presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, las nuevas fechas de los Juegos Olímpicos.