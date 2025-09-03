Colton Herta, nuevo piloto de pruebas en equipo de Fórmula 1 de Cadillac

Colton Herta fue nombrado el miércoles como piloto de pruebas para el nuevo equipo de Cadillac en la Fórmula 1, un movimiento que le da al programa su primer piloto estadounidense y lleva a Herta de IndyCar a la serie global.

Se había especulado sobre este movimiento durante las últimas dos semanas, pero tanto Herta como el copropietario del equipo, Dan Towriss, se negaron a abordar las conversaciones. El programa de F1 comenzó originalmente como un proyecto de Michael Andretti para ayudar a construir un verdadero equipo estadounidense en torno a Herta, nacido en California, pero Herta carece de la superlicencia que necesita para ser elegible para competir en F1.

En cambio, la semana pasada el equipo anunció a los veteranos de la serie Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez como sus pilotos para su lanzamiento en 2026, pero ahora trabajará para que Herta se integre en el equipo, sirviendo como su piloto de pruebas y trabajando para obtener su superlicencia.

No competirá en IndyCar en 2026, y los planes de carrera para la próxima temporada del joven de 25 años se anunciarán en una fecha posterior. Se cree que Cadillac está trabajando para conseguirle un puesto a tiempo completo en F2, la serie de desarrollo de la Fórmula 1.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estoy increíblemente emocionado de unirme al equipo de Cadillac en la Fórmula 1 como piloto de pruebas", dijo Herta. "Esta es una oportunidad de ensueño, y una por la que he estado trabajando durante mucho tiempo. Ser parte de la entrada de Cadillac F1 en un momento tan crucial es algo que no podía dejar pasar.

"Mi sueño siempre ha sido correr en la Fórmula 1, y veo este movimiento como un gran paso hacia ese objetivo. Por ahora, mi enfoque está en dar todo lo que pueda a Cadillac F1, ayudando a construir un equipo competitivo".

Esto marcará un regreso a las carreras europeas para el piloto de segunda generación: su padre es el ex piloto de IndyCar Bryan Herta. Hizo su debut en las carreras europeas en 2015 y, durante un período de dos años, aseguró cuatro victorias, seis podios y cinco pole positions en el Campeonato Euroformula Open.

Herta pasó a competir en seis eventos de F3 británica y obtuvo tres podios y una victoria en Brands Hatch.

Regresó a Estados Unidos en 2017 y a una carrera en IndyCar, donde ha pasado siete temporadas mientras acumulaba nueve victorias y 16 pole positions. Se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera de la Serie IndyCar en 2019 en el Circuito de las Américas, cuando estaba a punto de cumplir 19 años.

Herta ha logrado múltiples victorias de clase en el Campeonato IMSA Weathertech Sportscar en las 24 Horas de Daytona y la victoria general en las 12 Horas de Sebring en 2024.

Ahora es el primer piloto de pruebas nombrado por Cadillac.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Colton Herta como piloto de pruebas. Colton es un piloto excepcionalmente talentoso con velocidad comprobada, habilidad en carrera y madurez mucho más allá de sus años", dijo el director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon. "Su experiencia en el automovilismo estadounidense de alto nivel como parte de la familia TWG Motorsport lo convierte en un candidato ideal para este rol, y aportará una visión, perspectiva y energía valiosas y frescas a nuestro equipo mientras continuamos construyendo para el futuro.

"Tener a un piloto estadounidense uniéndose a un equipo estadounidense de Fórmula 1 es un momento enormemente significativo, no solo para nuestro equipo, sino para el automovilismo estadounidense en su conjunto. Colton representa la pasión, la ambición y el espíritu competitivo que definen al equipo de Cadillac en la Fórmula 1, y estamos orgullosos de que lleve la bandera estadounidense con nosotros en el escenario mundial."