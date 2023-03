COM calcula participación de más de 100 atletas en París 2024

A-AA+

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), compartió el análisis que se tiene sobre la cantidad de atletas mexicanos que estiman podrían participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Nosotros tenemos contemplado entre 120 a 130 atletas que pueden estar en Juegos Olímpicos en especialidades como nado sincronizado, clavados, taekwondo, canotaje, remo, atletismo, entre otras", señaló la exclavadista.

Alcalá considera que "hay grandes figuras que van a salir, hay un cambio generacional, los atletas están trabajando y siempre ponen el corazón por delante".

A falta de 499 días de París 2024 la maratonista Citlali Moscote es la única mexicana que ha clasificado a la justa veraniega gracias a su cuarto lugar en el Maratón de Sevilla.

Sobre ello María José Alcalá recalcó que el organismo que encabeza está comprometido al apoyo para que cumplan con su objetivo.

"El COM está trabajando para que los deportistas puedan tener mejores condiciones, no sólo en materia económica, también instalaciones seguras, para que puedan tener una oportunidad de pelear su boleto", recalcó.

Alcalá estuvo presente en el relevo de la estafeta rumbo a París 2024 donde participaron 116 países (en distintas horas), en el marco de la cuenta regresiva el COM firmó un convenio de colaboración con la Embajada de Francia en México.

"El objetivo es compartir el tema de la educación y el deporte a través de COM con instituciones educativas para tener clases para los alumnos que quieran ser en un futuro deportistas de alto rendimiento", explicó el embajador Jean-Pierre Asvazadourian.

El propio Asvazadourian aseguró que París está listo para recibir sus terceros Juegos Olímpicos, mismos que pasarán a la historia por lo que tienen planeado.

"Van a ser los Juegos Olímpicos igualitarios, con el mismo número de atletas femeninos y masculinos, es importante que serán unos juegos abiertos para todos y es importante mostrar el deporte en la ciudad, la mayor parte de la población vive en ciudades y es ver cómo nos adaptamos para practicarlo", expresó la autoridad francesa.