COM pide 120 mdp de presupuesto para 2020

El Comité Olímpico Mexicano (COM) pidió 120 millones de pesos a la Cámara de Diputados para que puedan operar en 2020, solicitó Jimena Saldaña, Vicepresidenta de este organismo, en el marco del Foro para el Reconocimiento de las Necesidades del Deporte Rumbo al 2020.

"Queremos pedir (para el Comité Olímpico Mexicano) un presupuesto de 120 millones de pesos para el 2020, si es posible. Es una petición que también ya le hemos hecho al Presidente de la República", sostuvo Saldaña.

De paso, la petición de Saldaña deja entre ver que el Comité Olímpico Mexicano pidió que se volviera a entregar el presupuesto original que tuvieron para operar en 2018, cuando recibieron los mismo 120 millones de presupuesto en ese año.

En 2019, sólo les dieron 90 millones de pesos para operar.

En el pasado, el COM tuvo que cerrar el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), luego de que no tuvieran los recursos suficientes para mantenerlo abierto. Posteriormente, Carlos Padilla, presidente del Comité, dijo que se reabrirá en septiembre.

Sin embargo, Israel Benítez, directo de Alto Rendimiento de la Conade, dijo en semanas pasadas que esto aún no sucedía porque no habían llegado los recursos.

Hasta ahora, no se sabe si para mediados de octubre el CDOM ya reanudó sus operaciones.