Comentarista de Televisa se "sube al ring" contra David Faitelson

Al "combate" en Twitter entre Saúl "Canelo" Álvarez y David Faitelson, se unió la conductora de Televisa, Adriana Monsalve.

La comentarista de TUDN respondió a la pelea que protagonizaron el boxeador mexicano y el periodista de ESPN.

"David Faitelson, tu animadversión vs 'Canelo' es porque fue él quien se convirtió en la cara del box mexicano y no Chávez Jr como deseabas.

"Canelo" tienes grandes argumentos arriba del ring, ¡úsalos en redes! Ambos líderes en una sociedad en crisis. Den el ejemplo: debatamos con respeto", tuiteó Monsalve.

Este martes, Faitelson arremetió contra el púgil mexicano y aseguró que "Canelo" no peleó con Gennady Golovkin por medio.

Álvarez no se quedó con las ganas de responder y le dijo al periodista: "Nada más la mía te".