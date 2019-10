Comienza el Mundial Sub 17 en Brasil

La historia de estas competiciones inició en 1985, en China y el primer campeón fue Nigeria, y lo ha sido por cinco ocasiones, los equipos africanos han sido criticados por no llevar un registrado adecuado en cuanto a edades se refiere.

Después del cuadro africano, Brasil lo ha obtenido en tres ocasiones, seguido por Ghana y México con dos. El torneo inicialmente se organizaría en Perú, pero el país inca desistió de organizarlo por no "lograr la totalidad de requisitos solicitados por FIFA". El comité organizador buscó una nueva sede en Sudamérica y se le dio de urgencia a Brasil.

Los participantes en esta edición son:

Grupo A: Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Angola.

Grupo B: Nigeria, Hungría, Ecuador y Australia.

Grupo C: Corea del Sur, Haití, Francia y Chile.

Grupo D: Estados Unidos, Senegal, Japón y Holanda.

Grupo E: España, Argentina, Tayikistán y Camerún.

Grupo F: Islas Salomón, Italia, Paraguay y México.

Para no afectar el campeonato brasileño que se está llevando a cabo, el comité organizador escogió estadios de segundo nivel repartidos en tres sedes: Estadio Kléber Andrade en el estado de Espíritu Santo; el Estadio Walmir Campelo Bezerrao en Gama; y el Estadio Hailé Pinheiro junto al Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira en Goias.

El juego inaugural será Brasil-Canadá y la final se desarrollará el 17 de noviembre en el estadio Bezarrao.