Comienza el torneo Abierto de Australia

MELBOURNE.- La actividad ha comenzado en las canchas principales del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, donde la sexta cabeza de serie Jasmine Paolini se enfrentaba a Aliaksandra Sasnovich en la Rod Laver Arena.

Del lado masculino en Melbourne Park, el tercer preclasificado Alexander Zverev se medía más tarde con Gabriel Diallo.

Los máximos favoritos en ambas ramas encabezaban la sesión nocturna del domingo. Aryna Sabalenka se enfrentaba a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, y Carlos Alcaraz a Adam Walton.

Sabalenka busca su tercer título del Abierto de Australia y fue subcampeona hace un año, cuando cayó ante Madison Keys. Ha llegado a las últimas tres finales y ha ganado dos.

Alcaraz intenta convertirse en el hombre más joven en completar un Grand Slam en su carrera. El español de 22 años ha ganado dos veces en los otros tres torneos del Grand Slam, pero no ha pasado de los cuartos de final en el Abierto de Australia.

El segundo favorito Jannik Sinner, campeón defensor del Abierto de Australia en dos ocasiones, se ha combinado con Alcaraz para ganar los últimos ocho trofeos de Grand Slam.