Comisión Disciplinaria sin credibilidad: R. Rizo

La Comisión Disciplinaria ha perdido toda credibilidad, los hechos hablan por sí solos, mientras a los estadios los multarán enérgicamente por el grito homofóbico, a Miguel "Piojo" Herrera, DT de las Águilas del América y quien utilizó el mismo término "pu%$", no existió un castigo ejemplar "es decir que califican al grito del aficionado como homofóbico y al de Herrera no, entonces no se les entiende". Fueron las palabras del ex árbitro mundialista Felipe Ramos Rizo.

De todos es sabido que el "Piojo" Herrera insultó al árbitro Marco Antonio Ortiz al término del juego entre América y Cruz Azul y la sanción fue de risa, a diferencia de las multas que tendrán los estadios cuando los aficionados griten "pu$%", el cual quieren erradicar, pero tal parece que solo a los aficionados, no a los estrategas como al del equipo de Coapa.

"El insulto es de un afiliado a otro afiliado, los aficionados no son afiliados, entonces ahí es donde se tiene que poner el ejemplo, habrá multas muy fuertes para los estadios, pero no para Miguel Herrera, digo, comente desde un inicio que la Comisión Disciplinaria ha perdido toda credibilidad y ahí están los hechos que hablan por sí solos".

EL ÁRBITRAJE EN CRISIS

Agregó que, mientras no cambien a la gente que los "capacita", el arbitraje mexicano seguirá en crisis, declaró Ramos Rizo quien se metió al césped del estadio Alfonso Lastras Ramírez a pitar la final del Torneo Nacional Aliat Inter Alumnos celebrado el pasado miércoles por la tarde.

"Si no hay cambios seguiremos viendo los mismos errores de los árbitros, se equivocan y dirigen a la semana que sigue, entonces definitivamente no hay resultados y por eso existe la crisis" expresó con claro semblante de preocupación.

Sin tapujos, Felipe mencionó que, la Comisión Disciplinaria esta "al servicio del pueblo y lamentablemente así ha sido toda la vida", no ve por el arbitraje, en cambio sí por sus intereses entre ellos el de conservar su trabajo, de no quedar mal con quien los contrata y con quiénes son sus jefes".

El nazareno resaltó que, los mismos árbitros son quienes tienen la culpa por permitir que dentro de la cancha los insulten, los técnicos les griten, entonces no vale la pena quejarse porque ellos lo han permitido todo, ahí está lo acontecido con Miguel –Piojo- Herrera.

El ex árbitro mundialista fue sincero al decir que el arbitraje en estos momentos está en bajo nivel y recomienda que se haga una reestructura en todos los niveles para que el futbol mexicano mejore.

IMPORTA MÁS EL DINERO QUE LO DEPORTIVO

Le tocó también al futbol en general al decir que "es un negocio, es como la Selección Mexicana, predomina más jugar, como dice el –Tuca- Ferreti "y que con quien estoy de acuerdo, 20 mil partidos moleros que no dejan nada bueno solamente dinero en muestra clara en que está por encima los económico que lo deportivo".

Ramos Rizo puso el dedo en la llaga "que la Comisión Disciplinaria haga lo que quiera, lamentablemente siempre el arbitraje es la última carta dentro de la Federación Mexicana de Futbol".

EL VAR NO HA DADO RESULTADO

"El VAR no ha dado resultado en México "la gente piensa que viene a mejorar el arbitraje, eso es mentira, vine a ayudar a que ciertas jugadas se resuelvan, el arbitraje se encuentra en crisis mientras que no cambien la estructura de capacitación esto no cambiará en nada".