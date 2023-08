¿Cómo quedaron los octavos de final para los equipos mexicanos?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Después de series apasionantes en los dieciseisavos de final, la Leagues Cup continuará su camino con series definidas para los octavos de final.

Al ver clasificar a equipos como Nashville, América, Minnesota, Real Salt Lake, Toluca, Monterrey y Tigres los duelos han quedado definidos.

Compromisos en los que los representantes de la Liga MX que quedan en el torneo buscarán salir adelante, con horarios por confirmar por la organización.

¿Cómo se jugarán los octavos de final en la Leagues Cup?

Domingo 6 de agosto

-FC Dallas vs Inter Miami

Lunes 7 de agosto

-Philadelphia vs New York RB

-Querétaro vs New England

-Charlotte FC vs Houston Dynamo

-Monterrey vs Tigres

Martes 8 de agosto

-Toluca vs Minnesota

-América vs Nashville SC

-LAFC vs Real Salt Lake