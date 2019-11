¿Cómo se fueron los últimos goleadores de Chivas?

Las Chivas han tenido tres campeones goleadores en los últimos once años. Omar Bravo fue el primero en conseguirlo, seguido por Javier Hernández. Ambos salieron del club poco tiempo después de lograr ese objetivo. Alan Pulido fue el último delantero rojiblanco en hacerse del título de goleo, su futuro parece estar lejos del Guadalajara.

Bravo se consagró como el mejor goleador del futbol mexicano durante el Clausura 2007, una temporada después, partió hacia el futbol europeo, para integrarse a las filas del Deportivo La Coruña, equipo con el que jugó de agosto a diciembre del 2008.

El "Chicharito" fue el máximo romperredes en el Bicentenario 2010, al término del campeonato, fue vendido al Manchester United, donde jugó por seis temporadas.

Pulido, actual campeón, ahora parece estar distante del Guadalajara. El atacante ha dejado la puerta abierta para una posible salida a la MLS.

El Chicago Fire es uno de los equipos que podría estar interesado en los servicios del atacante mexicano. El club del Illinois se acaba de quedar sin su jugador franquicia, Bastian Schweinsteiger, quien tras dos años en la MLS, decidió poner fin a su carrera.

Otro de los interesados en Pulido es el San Jose Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda, entrenador con el que ya coincidió durante su paso por las Chivas. Sin embargo, el delantero ha negado cualquier contacto con el director técnico argentino.

"Últimamente no he tenido contacto con Almeyda. Es un técnico que quiero muchísimo, que casi siempre nos saludamos, para ver cómo estamos, pero nada serio".