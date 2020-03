¿Cómo vive Ronaldinho en la prisión de Asunción?

¿Dónde? ¿Cómo? Y ¿Con quién vive Ronaldinho ahora que está en prisión en Paraguay? El astro brasileño y su hermano están detenidos en Asunción por ingresar al país sudamericano con pasaporte falso; además, la investigación que está llevando a una posible red de lavado de dinero.

El campeón del mundo en Corea y Japón 2002 está en la Agrupación Especializada que se encuentra a 31 kilómetros de Asunción. Es una prisión de máxima seguridad donde solo están 195 presos. Ya se sabe dónde. Ahora ¿con quién está? Según informaciones en esa prisión comparte estadía con presos que tiene vínculos con el narcotráfico, políticos acusados de corrupción y ex policías implicados en casos de soborno y corrupción. Todos en espera de sentencia.

Uno de los guardianes de la prisión, dijo en entrevista al diario ABC de España que "Dinho" está tranquilo, que tiene algunas comodidades como televisión, pero está alejado de la gente considerada como peligrosa. Tiene una habitación junto a su hermano Assis, con dos camas, televisión, aire acondicionado y radio.

No come los la alimentos proporcionados por la cárcel, sino qué sus abogados se encargan de traer comida de fuera. Se la pasa la mayor parte del día en el patio y se le ve muy sonriente. Eso sí, tiene que usar el baño comunitario.

En el centro penitenciario se organiza un torneo de futbol sala y se espera que Ronaldinho quiera jugarlo. Este torneo se realiza cada seis meses, con la formación de 10 equipos entre los 195 prisioneros y coincidiría con la estancia del ex astro brasileño en la cárcel.