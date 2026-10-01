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Comparecerá A. Brown ante tribunal de Miami

Por AP

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Comparecerá A. Brown ante tribunal de Miami
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      MIAMI.- El exreceptor estrella de la NFL Antonio Brown tiene previsto comparecer en una sala de audiencias de Miami el miércoles para aceptar un acuerdo de culpabilidad que le permitirá evitar una pena de prisión con un cargo reducido en un caso de intento de asesinato, según su abogado.

      El abogado defensor Mark Eiglarsh ha indicado que Brown se declarará sin impugnar el cargo de agresión agravada y será condenado a libertad condicional. También señaló que se retendrá la adjudicación, lo que significa que Brown no será considerado un delincuente convicto.

      Brown podría haber enfrentado hasta 30 años de prisión si era declarado culpable del cargo original. Eiglarsh ha manifestado que el acuerdo con los fiscales era demasiado bueno como para rechazarlo. La Fiscalía Estatal del condado de Miami-Dade dijo previamente que los detalles se aclararían en la audiencia.

      Según una orden de arresto, se acusa a Brown de arrebatar una pistola a un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades en Miami el 16 de mayo de 2025 y de disparar dos veces contra un hombre con el que antes había estado peleando a puñetazos.

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