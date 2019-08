Comparte Martín Roca su experiencia en el Club Deportivo Potosino

Mostrar a los entrenadores el trabajo de mucha dinámica, es el objetivo de la visita de Martín Roca, argentino y avecindado en España desde hace muchos años y quien se encuentra en el Club Deportivo Potosino a fin de poner su granito de arena en el área infantil y juvenil de tenis.

Un cambio se vive en el club azul y oro y es a beneficio de los socios que practican el deporte blanco, lo anterior gracias al esfuerzo que realiza el consejo de administración que dirige Luciano Durán Eraña, Guillermo Paredes Ávila, presidente de la comisión de tenis y su equipo de trabajo.

Llega a la dirección de tenis Ariel Ruiz, entrenador argentino quien en una de sus primeras labores fue traer a compatriota Martín Roca, avecindado en Barcelona, España, y quien estará por espacio de una semana a fin de compartir su experiencia con los entrenadores y con trabajo en campo con niños y jóvenes de la academia del Club Deportivo Potosino.

"Para mí es un gusto hacer algo con amigos como lo es Ariel, y poder dar una manita en lo que pueda con mi experiencia de trabajo", dijo Roca, quien ya se encuentra trabajando de lleno con los pequeñines del club azul y oro, que está por primera vez en San Luis Potosí y que está muy agradecido con el Club Depletivo Potosino.

Martín, que también se siente contento por el recibimiento y la hospitalidad de los potosinos, mencionó que su intención es mostrar a los entrenadores del club la manera de trabajar que tiene, que es de mucha dinámica, citó, (lo que al momento de la entrevista hacían los niños y niñas), que en un grupo de 30 nenes y todos estaban haciendo algo.

"La idea es enseñarles a los entrenadores también, que se pueden tener grupos con mucha gente, pero siempre activos, no me gustan las filas, los chicos esperando tiempo, estáticos, prefiero que estén haciendo algo, que aparte tenga sentido, todos los ejercicios montados al día tuvieron un objetivo a corto plazo que es mejorar un golpe, un desplazamiento, lo cual adaptó a otro ejercicio o modalidad y después cuando los pase a la cancha puedan aplicarlo", explicó.

Describió que se hicieron diez estaciones que desembocaron en que en la última estación jugaban con el entrenador y que todos los desplazamientos y movimientos que hicieron en equipo, después lo pusieron en práctica a la hora de jugar.

Martín quien dice que el tenis es su modo de vida y que además es fiel seguidor de Roger Federer, comentó que es importante comenzar desde la niñez que es su especialidad y no el alto rendimiento pero que también no es ajeno a ello, "me paso todo el día en el tenis, me gusta tener buenas relaciones, no sólo con los alumnos, sino también con los padres, socios y personal del club y entrenadores, en fin, los disfruto mucho".

Roca es un entrenador que tiene 30 años trabajando en infantiles y juveniles, nació en Buenos Aires donde trabajo por 9 años, 5 en Nuevo York, lleva 16 años en Barcelona, España, "la experiencia que tuve de vivir en varios lados, me permite tener una identidad propia en cuanto al trabajo, es por ello que voy haciendo viajes formando entrenadores, de charlas, y de realizar un plan personal".

El entrenador argentino declaró que ha trabajado todas las áreas del tenis menos la alta competición, solamente en silla de ruedas con el español Daniel Caverzaschi, también ha trabajado en escuelas con adultos, niños de mini tenis, con tenistas recreativos, con chicos con discapacidades, en fin, todas las áreas, pero le gusta el hecho de formar jugadores, es lo que más disfruta.

"Trabajé con jugadores que en su tiempo llegaron al profesionalismo, pero no puedo decir que trabajaron solamente conmigo, no me pongo las medallas de nadie, sólo hago mi trabajo", aclaró.

La labor de Martín Roca en el Deportivo Potosino será intensa, por la mañana tiene reuniones con los entrenadores en las que hablan de filosofía, trabajo, mecánicas, posibilidades, como hablar con los padres y alumnos, montar clases dinámicas, mientras que por la tarde las clases con los chicos.