Complementan los Rams su staff técnico

LOS ÁNGELES.- Kliff Kingsbury tendrá el título de entrenador en jefe asistente en el staff de entrenadores de Sean McVay con los Rams de Los Ángeles.

El título formal de Kingsbury se dio a conocer el lunes, cuando los Rams finalizaron su staff de coacheo para la décima temporada de McVay al mando. Los Rams también anunciaron que el receptor Robert Woods, recientemente retirado, será su entrenador asistente de receptores abiertos.

Kingsbury, exentrenador en jefe de los Cardinals de Arizona, se une al staff técnico de su amigo tras dos años como coordinador ofensivo de Washington. También incorpora a Brian Johnson como asistente ofensivo principal, después de que el excoordinador ofensivo de Filadelfia trabajara con Kingsbury en los Commanders.

McVay ascendió a Nate Scheelhaase a coordinador ofensivo, luego de que el asistente de 35 años llamara la atención de numerosos equipos para sus vacantes de entrenador en jefe este invierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Scheelhaase reemplaza a Mike LaFleur, el nuevo entrenador en jefe de los Cardinals y el cuarto coordinador ofensivo consecutivo bajo McVay en conseguir un puesto importante en la NFL.

El entrenador de quarterbacks Dave Ragone también recibió un segundo título como coordinador asociado.

El nuevo staff no incluye a Aubrey Pleasant, entrenador en jefe asistente de McVay la temporada pasada. Pleasant, quien actuó como entrenador en jefe de los Rams en varios partidos de pretemporada, también fue su coordinador del juego aéreo mientras trabajaba con los backs defensivos.

Woods comenzará su carrera como entrenador con la franquicia en la que el oriundo de Los Ángeles vivió las mejores cinco temporadas de una carrera de 13 años como jugador en la NFL, que terminó con su retiro la semana pasada. Asistirá a Eric Yarber, quien también recibió un ascenso a asistente ofensivo principal para su décima temporada en el equipo de trabajo de McVay, y al recién ascendido entrenador de receptores Rob Calabrese.