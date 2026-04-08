Complicada visita de Potosinos a la UAZ

Luego de una pausa de quince días sin actividad, el Potosinos Futbol Club regresa a la competencia este miércoles 8 de abril, cuando enfrente como visitante a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en duelo correspondiente a la jornada 28 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputará en la Unidad Deportiva del Norte, en punto de las 15:30 horas, donde el conjunto potosino buscará retomar ritmo en la recta final del campeonato de la Tercera División.

El equipo dirigido por César Silva afrontará una semana exigente, ya que tras este compromiso deberá recibir el próximo sábado al conjunto de Santa Ana de Conde en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

Durante el periodo sin partidos oficiales, la escuadra potosina continuó con su preparación bajo las órdenes de su cuerpo técnico, con la intención de cerrar de la mejor manera la actual temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin posibilidades de acceder a la liguilla, Potosinos FC buscará sumar la mayor cantidad de puntos en los encuentros restantes y mejorar su posición en la tabla general.

Actualmente, el equipo se ubica en el lugar 13 con 28 unidades, producto de ocho victorias, tres empates y 13 derrotas.

Por su parte, la UAZ llega a este compromiso en la posición 11 de la clasificación con 31 puntos, tras acumular nueve triunfos, cuatro empates y 12 descalabros, lo que anticipa un duelo parejo entre ambas escuadras.