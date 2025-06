Complicado fin de semana para Alex Ibarra

El piloto potosino Alex Ibarra tuvo un fin de semana complicado en la cuarta fecha de la Súper Copa 2025, disputada en el Autódromo del Bajío, en León. Desde las prácticas, su monoplaza presentó fallas técnicas que afectaron el rendimiento y lo relegaron a la posición 14 en la parrilla de salida.

Durante la calificación no logró mejorar tiempos debido a los mismos problemas mecánicos, y en la jornada dominical, las condiciones no cambiaron. Sin ritmo competitivo, Ibarra no pudo completar la carrera y se vio obligado a abandonar.

“Sin duda alguna una carrera para olvidar en esta temporada 2025, veníamos con todo a León puesto que en carreras pasadas habíamos obtenido buenos dividendos, sin embargo no fue nuestra fecha, así son las carreras de impredecibles, hay que corregir los errores, prepararnos más para la siguiente fecha en Aguascalientes. Esto solo es una mala pasada y trabajaremos para estar más fuertes en la fecha hidrocálida”, declaró el piloto.

Ibarra también destacó el respaldo de sus patrocinadores: “Agradezco a todo mi equipo Mao Racing y a los patrocinadores que siguen creyendo en este proyecto”, comentó el piloto.

La siguiente fecha del campeonato se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio en el Óvalo Aguascalientes México, donde Ibarra buscará reponerse y escalar posiciones en la clasificación general.