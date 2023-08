Con estos partidos se reanudará el Apertura 2023 de la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Es oficial. El próximo viernes, 18 de agosto, se reanudará la actividad del Apertura 2023. Después de que los equipos del balompié mexicano quedaran eliminados de la Leagues Cup, donde sólo sobrevivieron Querétaro y Monterrey, llegó el momento de disputar en las canchas nacionales.

A través de sus redes sociales, la Liga MX anunció que el torneo arrancará con tres compromisos de la Jornada 4. Y es que, de acuerdo con el anuncio oficial, el partido de reanudación será entre Mazatlán y León en el Estadio Nou Camp.

A continuación, los horarios y canales de transmisión de los partidos que se jugarán durante el primer día del Apertura 2023.

¿Con qué partidos se reanudará el Apertura 2023?

Viernes, 18 de agosto

León vs Mazatlán/ 19:06/ Fox Sports y Claro Sports

Pumas vs Toluca/ 21:00/ TUDN

Puebla vs Atlético de San Luis/ 21:00/ TV Azteca